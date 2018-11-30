Galatasaray, Beşiktaş Derbisi Hazırlıklarını Sürdürdü

30 Kasım 2018 Cuma 15:06



30 Kasım 2018 Cuma 15:06

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenmanda son UEFA Şampiyonlar Ligi maçında tam süre görev alan oyuncular, salonda bireysel yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınma ve interval koşular ile başladı. Daha sonra sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 19.05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda taraftara ve medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.(İHA)