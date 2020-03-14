Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı.
14.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:14
Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı