Galatasaray, Beşiktaş Derbisi Öncesinde Taraftara Açık Antrenman Yapacak

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda taraftara açık antrenman yapacak. Geçen sezon ligin ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir idmanı taraftara açmıştı. Galatasaray tribün liderlerinden Sebahattin Şirin, aynı uygulamanın Beşiktaş derbisi öncesinde de hayata geçirileceğini açıkladı.

"FATİH HOCAMIZLA GÖRÜŞTÜK"

Sosyal medya hesabından bu gelişmeyi duyuran Şirin, "Beşiktaş maçı öncesinde stadımızda taraftarımıza açık idman yapılması yönünde bizlere gelen yoğun talep üzerine Fatih Terim hocamızla görüştük ve idman sözünü aldık. Şimdi istisnasız tüm Galatasaraylılara düşen görev stadımızı 52 bin Aslan tek bir koltuk boş bırakmadan doldurmak, kenetlenmemizi tüm Dünya'ya göstermek ve yeni bir rekora hep birlikte imza atmak olacaktır!" ifadelerini kullandı.

Boca Juniors, Libertadores Kupası finali ikinci maçı öncesinde yaptığı son antrenmanı taraftara açmış ve 45 bin Bocalı, tribünleri doldurmuştu.