Menü
Haberler ›› Spor ››Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek - Spor

Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Abdulkadir Bitigen, kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesini yönetecek.

11.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:11

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

VAR HAKEMİ ALİ PALABIYIK

Mücadele 1. yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, 2. yardımcı ise İsmail Şencan olacak. Dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan görev alacak.

Derbide VAR'ın başında Ali Palabıyık bulunacak. AVAR ise Murat Erdoğan ve Serkan Olguncan olacak.

KARİYERİNİN İLK DERBİSİ

Kayseri bölgesi hakemi olan Bitigen kariyerinde ilk kez bir derbi müsabakasında düdük çalacak.

Abdulkadir Bitigen bu sezon 12 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında görev aldı. Bitigen son olarak Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çaldı.

37 yaşındaki hakem bugüne kadar Galatasaray'ın 6 müsabakasını yönetti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bitigen Beşiktaş'ın ise 2 mücadelesinde düdük çaldı. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 1 galibiyet alırken, 1 de mağlubiyet yaşadı.

TRABZON-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DÜDÜK AYDINUS'UN

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer karşılaşma olan Trabzonspor-Başakşehir mücadelesini ise Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

13 MART CUMA

20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 MART CUMARTESİ

14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 MART PAZAR

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 MART PAZARTESİ

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya

Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi Spor
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı Spor
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Spor
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi Spor
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor Spor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
İletişim Uzmanı, Spor
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı