Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Abdulkadir Bitigen, kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesini yönetecek.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
VAR HAKEMİ ALİ PALABIYIK
Mücadele 1. yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç, 2. yardımcı ise İsmail Şencan olacak. Dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan görev alacak.
Derbide VAR'ın başında Ali Palabıyık bulunacak. AVAR ise Murat Erdoğan ve Serkan Olguncan olacak.
KARİYERİNİN İLK DERBİSİ
Kayseri bölgesi hakemi olan Bitigen kariyerinde ilk kez bir derbi müsabakasında düdük çalacak.
Abdulkadir Bitigen bu sezon 12 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında görev aldı. Bitigen son olarak Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çaldı.
37 yaşındaki hakem bugüne kadar Galatasaray'ın 6 müsabakasını yönetti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bitigen Beşiktaş'ın ise 2 mücadelesinde düdük çaldı. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 1 galibiyet alırken, 1 de mağlubiyet yaşadı.
TRABZON-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DÜDÜK AYDINUS'UN
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer karşılaşma olan Trabzonspor-Başakşehir mücadelesini ise Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
13 MART CUMA
20.00 MKE Ankaragücü - Rizespor: Halil Umut Meler
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
14 MART CUMARTESİ
14.00 Denizlispor - Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
15 MART PAZAR
13.30 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
16 MART PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Özgür Yankaya