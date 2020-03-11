Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
11.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:50
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçını ise hakem Fırat Aydınus yönetecek
(İHA)
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçını ise hakem Fırat Aydınus yönetecek
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Güncel
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