Galatasaray, Beşiktaş maçına hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
14.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:41
Galatasaray , Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılılar ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynayan oyuncular, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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