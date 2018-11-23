23 Kasım 2018, 10:32
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Galatasaray, Beşiktaş'ta Kadro Dışı Kalan Tolgay Arslan İçin Teklifte Bulunacak

Galatasaray, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 28 yaşındaki Tolgay Arslan'ın transferi için devre arasında teklifte bulunacak.

Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi...

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre; Beşiktaş'la sözleşme yenilemeden önce de gündeme gelen Tolgay Arslan, Siyah-Beyazlı ekipte kadro dışı kalınca tekrar Cim Bom'un radarına girdi.

Teknik patron Fatih Terim'in talebi sonrası, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için harekete geçiliyor. Galatasaray Yönetimi, Beşiktaş Yönetimi ile bir görüşme yapıp nabız yoklayacak. Yıldız futbolcunun ligin ikinci yarısında kiralanması veya uygun bir bonservis bedeli karşılığında satın alınması konusunda, bir teklif iletilecek.

BEŞİKTAŞ'IN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Tolgay Arslan cephesinin, Galatasaray transferine sıcak baktığı biliniyor. Ancak oyuncunun 2022 yılına kadar mukavelesinin olması sebebiyle, Beşiktaş Yönetimi'nin tavrı, bu girişimde belirleyici rol oynayacak.

Metin Karabaş,Galatasaray,Beşiktaş
23 Kasım 2018 Cuma 10:32



YORUMLAR (2)
TLH: adama 7 8 veriyolardı satmadınız
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ARMASI TÜRK BAYRAKLI BEŞİKTAŞ: Tolgay galatasaraya gitmez. Siz Fransız takımınızla övünüyorsunuz biz Türk takımımızla gurur duyuyoruz. Tabi herkesin kendi milli duygusu bişey diyemem. Neden armamıza Türk bayrağı yapılmış googleden araştırın sonra niye Fransız takımınızı sevmediğimi anlayacaksınız
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