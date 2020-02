Galatasaray, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

Mustafa Cengiz: Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atan ilk ve tek spor kulübüyüz

Serhan TÜRK - Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Galatasaray Spor Kulübü, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzaladı ve Türkiye'de bu inisiyatife üye olan ilk spor kulübü oldu.

Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen lansmana; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu ve Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele'nin katıldı.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın sosyal oluşum ve bir sivil toplum örgütü göstergesi olarak Birleşmiş Milletler ile yapacağımız bir anlaşmayı burada size tanıtıyoruz. Onlar ile iki tane daha işbirliğimiz oldu. Bu bize gurur veriyor. Galatasaray olarak dünya barışına, insani iş birliğine katkıda bulunmak bize gurur veriyor. Dünyanın en büyük sürdürebilirlik ilkeler sözleşmesine imza atıyoruz. Bu sözleşmeye imza atan tek ve ilk spor kulübüyüz. Yine bir ilki ve eni gerçekleştiriyoruz. Toplumsal duyarlılık ve sürdürebilirlik için ana toplumda kadın nasıl güçlü hale gelebilir bunun realize edilmesini, son yıllarda kadınlara yapılan şiddete karşı olduğumuzu fiilen de yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Bu anlaşma ile geniş bir sorumluluk almayı amaçlıyoruz. Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil. Galatasray, bir toplumsal görev de edinmelidir; tüm spor dallarında faaliyet göstermek ve gençliğin eğitimine katkıda bulunmak. Türk gençliğinin eğitim ve öğretiminde Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazen yapamadığı şeylerde bu üç kulüp katkıda bulunuyor. Büyük kulüpler sadece futbol kulübü değildir. 14 dalda binlerce sporcu var. Hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Birleşmiş Milletler ile imzaladığımız bu anlaşma için gurur duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Kadınlar bir toplumda ne kadar güçlü ise ne kadar ileri eğitimli ise o toplum en ileri toplumdur. Kadınlara her türlü desteği vermeliyiz. Onlar bizim annemiz, eşimiz, kardeşimizdir" diye konuştu.

Galatasaray'ın kadın yönetim kurulu üyelerine verdiği destekten dolayı başkan Mustafa Cengiz'e teşekkür eden Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu, "Galatasaray'ın iki kadın yönetim kurulu üyesinden biriyim. Çocuklarımızın, dünyamızın geleceği için harekete geçmeli, her taşın altına elimizi sokmalıyız. Bugün imzalayacağımız bu anlaşma ile de bu sorumluluk duygusu yatmaktadır. Sayın Mustafa Cengiz'e sunduğumuz her projede kadınlara verdiği sonsuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Biz bugün çok büyük bir işe ve işbirliğine imza atıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak için pek çok etkinliğimiz olacak. Her kesimden Galatasaraylı bu konuda bize destek oldu, hepsine teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücü ile yapılması gerekenleri yapacağımıza inancımız tamdır. Galatasaray her zaman ilkleri yapar ve öncüdür. 2020 yılında Galatasaray'da her türlü şiddetle mücadeleyi görev edindik. Kadına şiddet konusunda bir çalışma başlatmayı tercih ettik. Tabi sadece şiddet kadına değil, çocuklara, insana şiddet konusunda da program çalışmalarımız olacak" şeklinde konuştu.

Galatasaray'a bu anlaşma için teşekkür eden Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele ise, "Tarihi bir dönem içindeyiz. 2020 yılına geldiğimizde ilerlediğimiz bazı alanlar mevcut. Açlık, yoksulluk ve eğitim konusunda biraz olsun gelişim gösterdik. İklim değişikliğini günlük hayatımızda hissediyoruz. Bu konuda ilerleme kaydedemedik. Diğer ilerleme kaydedilemediğimiz şey ise toplumsal cinsiyet eşitliği. Artık sözlerde kalmadan, somut hedeflere yönelmeli ve harekete geçmeliyiz. Spor kulüpleri geniş kitlelere yönelme konusunda çok önemli bir faktör. Bu konuda Galatasaray Spor Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu anlaşmayı imzalayan sarı-kırmızı kulübün etkisiyle bu anlaşmanın ve programın kar topu etkisi ile büyüyerek gelişmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

