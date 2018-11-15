Galatasaray, Bologna Forması Giyen Mattia Destro ile İlgileniyor

Ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka golcü takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Daha önce Modeste ve Niasse gibi isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, bu kez rotasını İtalya'ya çevirdi.

INZAGHI GÖZDEN ÇIKARDI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Bologna'da fazla forma şansı bulamayan Mattia Destro ile ilgileniyor. Kadrosunda birçok golcüye sahip olan Bologna'da Teknik Direktör Filippo Inzaghi'nin gözden çıkardığı oyuncu ise İtalya'dan gitmeye şimdilik sıcak bakmıyor.

MİLAN VE ROMA'DA OYNADI

Daha önce Milan ve Roma gibi devlerde de forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bologna'da ikisi ilk 11'de olmak üzere toplam 6 maçta süre aldı ve skora katkı sağlayamadı.

(Goal)