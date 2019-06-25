25.06.2019 12:16
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Galatasaray, Breel Embolo'nun maliyetini öğrenince masadan kalktı

Şampiyonlar Ligi için kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın adı bir süredir Schalkeli oyuncu Breel Embolo ile anılıyordu. Oyuncunun sözleşmesinde "25 milyon euroya serbest kalır" maddesi olduğunu öğrenen Galatasaray'ın transferden vazgeçtiği öğrenildi.

2016 yılında Basel 'den 26,5 milyon euroya transfer olan ve Schalke 'de 3 sezondur kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Breel Embolo satış listesine konuldu.

Akşam'da yer alan habere göre; Almanların zarar etmek istemediği Embolo'da M. Gladbach 'ın devrede olduğu öğrenilirken, tecrübeli golcüyle ilgilenen Galatasaray 'ın bonservis bedelini yüksek bulduğu futbolcundan vazgeçtiği belirtildi.

HECKING İSTİYOR

Schalke'de 3 sezonda toplam 62 maça çıkan 22 yaşındaki İsviçreli forvet toplamda 13 gol atarken, Embolo'nun değerinin 14 milyon eurolara kadar düşmesi BundesLiaga ekibinde telaşa yol açtı. Sözleşmesinde '25 milyon euroya serbest kalır' maddesi yer alan Embolo'da Süper Lig devleri geri adım atarken, Gladbach teknik direktörü Dieter Hecking'in genç oyuncu hakkında olumlu rapor vermesi transfer ihtimalini bir hayli güçlendirdiği iddia ediliyor.

Galatasaray, Breel Embolo'nun maliyetini öğrenince masadan kalktı

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basel , schalke , galatasaray , Spor

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YORUMLAR(2)
ULTRAKEDİ:Cincon transfer yapamaz boş boş haber yapmayın. Önce satsınlar bakalım.
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YALANDAN KİM ÖLMÜŞ:İlk defa gs ile haberini yaptığınız herhangi bir futbolcu için “adı bir süredir gs ile anılan futbolcu” diye haber yapıyorsunuz sürekli.bu da onlardan biri.gs’nin emboloyla ilgilendiğini daha önce ne zaman yazdınız? Tarih verin de bilelim.
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