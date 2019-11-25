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Galatasaray, Brugge maçı hazırlıklarını tamamladı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın Club Brugge'ü konuk edecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

25.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:43Galatasaray, Brugge maçı hazırlıklarını tamamladı
Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın Club Brugge'ü konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda ağrıları geçen Muslera antrenmanda yer alırken, Uruguaylı kalecinin forma giyebileceği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında önemli bir maça çıkacak. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Andone, Falcao, Babel, Luyindama ve Şener'in sakatlıkları nedeniyle yer almadığı antrenmanda, Başakşehir karşısında forma giyemeyen Muslera ise takımla çalıştı. Uruguaylı kalecinin yarın forma giyebileceği öğrenilirken, Teknik Direktör Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnce'yle antrenmanın başında bir müddet görüştü ve sakatlıkları bulunan isimlerle ilgili bilgi aldı. Yener İnce'yle yaptığı görüşmenin ardından Muslera ile konuşan Terim, daha sonra kurmaylarıyla sahada maçla ilgili sohbet etti. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Club Brugge maçının taktiği çalışıldı. - İSTANBUL

Fernando Muslera, Club Brugge, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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