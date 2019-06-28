28.06.2019 16:48
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Galatasaray, Bruma'nın PSV'ye transferinden 337,5 bin euro kazanacak

Portekizli oyuncu Bruma'nın Leipzig'den PSV Eindhoven'a transferi sonrası Galatasaray, 337,5 bin euroyu kasasına koyacak.

Galatasaray 'ın 19 yaşında iken tam 5 sezon önce kadrosuna kattığı Bruma önemli bir transfere imza attı. Portekizli oyuncu Leipzig 'den, PSV Eindhoven Kulübüne transfer olurken Hollanda ekibinin 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği dış basında yer aldı. PSV Eindhoven 'ın Bruma için 15 milyon euro ödemesi halinde Galatasaray yetiştirme bedeli alacak.

LİZBON İLE BÖLÜŞECEKLER

Talimatlara göre yetiştirme bedelleri futbolcuların 12 ila 23 yaş arasında forma giydiği kulüplere eşit şekilde verilirken Bruma için de Sporting Lizbon ile birlikte Galatasaray , Portekizli oyuncunun 24 yaşında olması nedeniyle yüzde 4.5'luk kısmı eşit şekilde alacak. Galatasaray ve Sporting Lizbon 675 bin euroyu paylaşıp kulüp başına 337.5 bin euro kazanacak.

GEÇEN SEZON 27 MAÇA ÇIKTI

Bruma geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla Bundesliga'da 14 maçta 1 gol atarken, 1 asist yaptı. Bruma tüm kulvarlarda ise 27 maçta forma giydi ve 3 gol attı, 3 asist yaptı.

( Futbol Arena)

Galatasaray, Bruma'nın PSV'ye transferinden 337,5 bin euro kazanacak
Leipzig , Eindhoven , Galatasaray , Bruma , Spor

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