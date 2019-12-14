Haberler » Spor » Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu - Spor

Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 6 penaltı kazanırken, bunların 5'inde golü buldu. Atılan 5 golün 3'ünü Younes Belhanda kaydetti.

14.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:27

Süper Lig'in 15. haftasında evinde ile karşılaşan , müsabakanın 82. dakikasında Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Maçın 83. dakikasında topun başında geçen Faslı futbolcu Younes Belhanda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

6 PENALTININ 5'İ GOL OLDU

Galatasaray, Ankargücü karşılaşmasıyla birlikte bu sezon 6. kez penaltı noktasına gitti. Sarı-kırmızılılar bu 6 penaltından 5'inde golü buldu. Aslan, Denizlispor maçında kaçırırken (Selçuk İnan), Kayserispor (Belhanda), Sivasspor (Florin Andone), Çaykur Rizespor (Ryan Babel), Alanyaspor (Belhanda) ve Ankaragücü (Belhanda) karşılaşmalarında penaltıyı gole çevirdi.

17 GOL ATTI

Galatasaray bu sezon ligde 17 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu

Younes Belhanda, Galatasaray, Ankaragücü, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:47 Fatih Mert: 10 kişi ile buradan puan alabilmek büyük mutluluk - Spor
22:46 ING Basketbol Süper Ligi - Spor
22:45 Fatih Mert: "Yüzde 10 yükseltilmesi haksız rekabete yol açar" - Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Spor
22:38 Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! - Spor
22:36 Mustafa Kaplan: "Futbolcularımı kutluyorum" - Spor
22:06 Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu - Spor
22:02 Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı - Spor
20:12 Galatasaraylı taraftarlar iki takımı da tribüne çağırdı - Spor
19:50 Galatasaray'dan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket - Spor
14.12.2019 22:56:56