Galatasaray, Bursaspor'a Hazırlanıyor

Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Bursaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri
'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümde dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın son bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Türkiye
19 Yaş Altı Milli Takımı kampında bulunan Yunus Akgün
, antrenmanda yer almadı.
Sarı kırmızılı takım, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.30'da Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Kaynak: DHA