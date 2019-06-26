26.06.2019 19:56
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Galatasaray, Bursasporlu Burak Kapacak'ı gündemine aldı

Galatasaray, bu sezon Bursaspor formasıyla Süper Ligde 20 maçta oynayan 19 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı transfer etmek istiyor.

Galatasaray , Bursaspor 'dan Yusuf Erdoğan 'dan sonra ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi hummalı şekilde transferleri bitirmeye çalışan Galatasaray 'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor 'dan Yusuf Erdoğan 'dan sonra bir transferi daha bitirmek üzere.

Burak Kapacak

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray yönetimi, Bursaspor 'dan genç futbolcu Burak Kapacak'ı transfer listesine aldı. Oyuncunun transferi için görüşmelerin sürdüğü ortaya çıktı. 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu geçen sezon Bursaspor ile 20 maçta forma giydi.

( Fotomaç )

Galatasaray, Bursasporlu Burak Kapacak'ı gündemine aldı
Yusuf Erdoğan , Bursaspor , Galatasaray , Spor

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