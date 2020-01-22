Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Ziraat Türkiye Kupası Rizespor Galatasaray hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürerken Galatasaray Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda ve Galatasaray Çaykur Rizespor muhtemel ilk 11'leri gibi konular araştırıldı.

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Çaykur Rizespor yayın tarihi: 23 Ocak/ Çarşamba

Galatasaray Çaykur Rizespor Yayın Saati: 20.30

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE?

Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşması saat 20.30'da TT Arena'da oynanacak.

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşması ASPOR'dan naklen yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşması şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

ATİLLA KARAOĞLAN (Hakem)

SÜLEYMAN ÖZAY (1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN (2. Yardımcı Hakem)

ALPER ÇETİN (Dördüncü Hakem)

CÜNEYT ÇAKIR (VAR)

ESAT SANCAKTAR (AVAR)