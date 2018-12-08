Galatasaray-Çaykur Rizespor Maçından Notlar

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor
'u konuk eden Galatasaray
, kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Geride kalan hafta deplasmanda Beşiktaş
'a 1-0 kaybedilen maçta gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Fernando Reges
kadroda yer almazken, o müsabakada ilk 11'de görev yapan Maicon
Roque de yedeğe çekildi.
Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu oyuncuların yerine Garry Rodrigues
ve Muğdat Çelik
ilk 11'de forma giydi.
Galatasaray'da cezalı olan Ryan Donk
, Badou Ndiaye
, Serdar Aziz
ile sakatlıkları bulunan Younes Belhanda
, Sinan Gümüş
ve Emre Akbaba
da müsabaka kadrosunda yer almadı.
Muğdat ilk kez 11'de
Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Muğdat Çelik, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'e başlama fırsatı buldu.
Ligde daha önce birkaç maçta sonradan oyuna dahil olarak görev alan Muğdat Çelik, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.
Dörtlü savunmaya dönüldü
Son dönemdeki maçlarına üçlü savunmayla çıkan Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında dörtlü savunmaya döndü.
Kalede Fernando Muslera
'nın görev yaptığı sarı-kırmızılı takımın savunmasında Mariano Filho, Ozan Kabak
, Ahmet Çalık
ve Yuto Nagatomo
yer aldı. Bu futbolcuların önünde Selçuk İnan
ve Sofiane Feghouli
forma giyerken, kanatlarda Henry Onyekuru
ve Garry Rodrigues oynadı. Muğdat Çelik'in forvet arkasında sahada çıktığı Galatasaray'ın santrforunda ise Eren Derdiyok
bulundu. Fatih Terim
locada Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK
), Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe
ile oynanan derbinin ardından toplamda 10 maç men cezası verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakayı locadan izledi.
Maçta sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala
ve Levent Şahin
yer aldı.
Taraftarlar Demirören'i istifaya çağırdı
Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Yıldırım Demirören
'i istifaya çağırdı.
Sarı-kırmızılı taraftalar, "Yeter Yıldırım
Demirören", "Demirören istifa" şeklinde tezahürat yaptı.
Çaykur Rizespor,Galatasaray
08 Aralık 2018 Cumartesi 19:23