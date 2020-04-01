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Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, potansiyeli yüksek yerli isimlere yöneliyor. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in daha önce ısrarla istediği Oğulcan Çağlayan'la büyük ölçüde anlaştı.

01.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:46

Mali sorunlar ve kiralık oyuncuların çokluğu nedeniyle yaz transfer döneminde büyük değişeme uğraşacak olan Galatasaray , çalışmalarına şimdiden başladı.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI

Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor 'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştığı bildirildi. 16 yaşındayken bir ay kadar Florya'da idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan, bir aksilik olmazsa bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

24 yaşındaki Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak. Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrafor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Ankaraspor altyapısında yetişen, Gaziantep, K. Erciyes, Kayseri ve Çaykur Rizespor formaları giyen ve kendini sürekli geliştiren Oğulcan'ın Fatih Terim ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğu ifade edildi.

FLORYA'DA NİYE KALMADI?

16 yaşında Florya'da idmanlara çıktığını ifade eden Oğulcan, "İmza atmadan önce Fatih hoca, A Milli Takım ile anlaştı. Müfit (Erkasap) hoca, 'Biz yokken burada fazla şansın olmaz' dedi. Ben de Gaziantep'in yolunu tuttum" demişti.

(Sabah)

Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı
Etiketler: Fatih Terim, Galatasaray, Rizespor, Çağlayan, Spor

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı
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