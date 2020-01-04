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Galatasaray, Celil Yüksel'i kiraladı

Galatasaray, alt yapısından yetişen genç oyuncusu Celil Yüksel'in TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

04.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:43

, genç futbolcusu Celil Yüksel'in TFF 1. Lig ekiplerinden 'a kiralandığını açıkladı.Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

BU SEZON ALTYAPIDA 6 MAÇA ÇIKTI

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon altyapıda 6 maça çıktı ve 1 gol attı. Adanaspor, 2019-2020 sezonun ilk devresini topladığı 12 puanla 17. sırada tamamlayabildi.

Galatasaray, Celil Yüksel'i kiraladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Adanaspor, Spor

Kaynak: DHA


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