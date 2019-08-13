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Galatasaray, Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Nzonzi'yi istiyor

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Roma'nın deneyimli orta saha oyuncusu Steven Nzonzi için girişimlere başladı.

13.08.2019 14:19
Galatasaray, Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Nzonzi'yi istiyor

Yeni sezon öncesinde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, Roma'nın 30 yaşındaki futbolcusu Steven Nzonzi için İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sky Sports Italia'nın haberine göre; Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Kongo asıllı Fransız futbolcunun ilk tercihini Galatasaray'dan yana kullanacağına dikkat çekildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 3 MİLYON + BONUSLAR

Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı Nzonzi'nin bu transfere sıcak baktığı iddia edilirken Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı ifade edildi. Sarı lacivertlilerin tecrübeli orta sahanın 3 milyon Euro+bonuslar olan masraflarını karşılamaya hazır olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Sevilla'dan 26 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız oyuncunun talipleri arasında Fransa ekiplerinden Lyon da bulunuyor.

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Galatasaray, Cengiz Ünder'in takım arkadaşı Nzonzi'yi istiyor

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