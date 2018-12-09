Galatasaray, Çin Liginde Oynayan Alan ve Soriano'nun Peşine Düştü

Bafetimbi Gomis'i gönderdiğine bin pişman olan Galatasaray, ara transfer dönemi için önceliği bir forvet... Çin pazarına yönelen Aslan, Alan Carvalho ve Jonathan Soriano için girişimlere başladı. Brezilyalı Alan'ı Türkiye haklarına sahip menajerleri Özkan Doğan ve Baki Mercimek önerdi.

Ocak ayında serbest kalacak olan Alan'ın şartları; 3 milyon Euro imza parası, yıllık 2.5 milyon Euro menajerlik komisyonu... Bu talebi yüksek bulunan Alan'ı Galatasaray cephesi indirime zorlamaya başladı.

19 GOL 8 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Alan bu sezon 19 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Gündemdeki diğer isim 33 yaşındaki İspanyol santrfor Jonathan Soriano...

Alan

Soriano, iki yıldır formasını giydiği Beijing Guoan'da 35 maçta 27 gol, 4 asistle oynadı ve Ocak'ta serbest kalıyor.

Jonathan Soriano

REAL BETIS DE İSTİYOR

Real Betis Sportif Direktörü Serra Ferrer'in, Soriano'yu özellikle istediği, transferin gerçekleşmemesi halinde Ibrenin Ayoze, Batshuayi ve Sergi Enrich'e döneceği de haberin detaylarında aktarıldı.

33 yaşındaki İspanyol forvet Jonathan Soriano, Çin ekibi BJ Sinobo Guoan'da forma giyiyor ancak 1 Ocak 2019'da sözleşmesi sona eriyor