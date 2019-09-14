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Galatasaray, Club Brugge hazırlıklarına başladı

Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu birinci maç haftasındaki Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

14.09.2019 15:07Galatasaray, Club Brugge hazırlıklarına başladı
Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu birinci maç haftasındaki Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Kasımpaşa maçında tam süre alan futbolcular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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