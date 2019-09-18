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Galatasaray, Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı!

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray, A Grubu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.

18.09.2019 18:55

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk oldu.Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, kazanılan 1 puanda büyük pay sahibi oldu.

CİM-BOM 2. HAFTADA PSG İLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 1 Ekim Salı günü Fransız ekibi PSG'yi sahasında konuk edecek. Club Brugge ise Real Madrid'e konuk olacak.

"DEPLASMANDA KAYBETMEMEK ÖNEMLİ"

Maç sonunda konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kazanmak isterdik ama keyifli bir maç oldu. Gün geçtikçe daha iyi olacağız, takım bunun sinyalini verdi. Zaman zaman maç gitti, zaman zaman geldi. 60'tan sonra fizik olarak sahada kalmamız beni sevindirdi. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kaybetmemek önemli." dedi.

Galatasaray, Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı!

Futbol Federasyonu, Club Brugge, Galatasaray, Spor

YORUMLAR(47)
01:Brugge ile oynayan takim hangi ülkenin, ben galatasaray oynuyor zannediyordum. . . hic Türk yok. .
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1 2
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GS:Bu kadar korkak futbol oynadilmaz sayin fatih terim 86 ve 90 da degisiklik mi olur
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MİRA:Helal olsun Galatasaray yenemiyorsan, yenilmeyeceksin . . . Bugün çok iyi defans yaptı. Bu takıma adam gibi bir Onyekuru gibi kanat şart o zaman Avrupa Kupası bile gelir !
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MEMLEKETİM:Bir varmis bir yokmus sahada yillik 7 milyon Euro ücret alan futbolcu varmis ama kimse göremiyormus. Cakma imparator basta olmak üzre takim oldugu gibi cöplük. Sizler sisirmeye devam edin.
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9 7
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XX:Brugu destekleyenlerin kani sorgulanmali Turk olmadigi kesin
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BAŞARILAR DİLERİM:CLUB BRUGGE başarılar diliyorum her vurdukları gool olsun aglasarayin karşında
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MEMLEKETİM:Cakma imparator motiveyle maci alir diyecem ama hakem yabanci.
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ŞAMPİYON FENER:kardeş kulüp brügge başarılar diliyorum cincona sahayı dar edecegine olan inancım tamdır.
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HAK:Birisi Alanya mı dedi
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ALİ:Rezil seni, tam vatan hainisin. Fenerli olsan ne fayda
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