Galatasaray, Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk oldu.Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, kazanılan 1 puanda büyük pay sahibi oldu.

CİM-BOM 2. HAFTADA PSG İLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 1 Ekim Salı günü Fransız ekibi PSG'yi sahasında konuk edecek. Club Brugge ise Real Madrid'e konuk olacak.

"DEPLASMANDA KAYBETMEMEK ÖNEMLİ"

Maç sonunda konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kazanmak isterdik ama keyifli bir maç oldu. Gün geçtikçe daha iyi olacağız, takım bunun sinyalini verdi. Zaman zaman maç gitti, zaman zaman geldi. 60'tan sonra fizik olarak sahada kalmamız beni sevindirdi. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kaybetmemek önemli." dedi.