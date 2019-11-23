Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında salı günü sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam oynanan Süper Lig'deki Medipol Başakşehir maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takım ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar antrenmanı, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamladı.Galatasaray, Club Brugge maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.