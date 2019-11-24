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Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasındaki Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

24.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:55Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü
, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasındaki Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmansalonda açma germe ve core stabilizasyon hareketleri ile başladı. Antrenmanın Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki kısmında interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Club Brugge müsabakası öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00'de yapacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olacak.
(İHA)

Florya Metin Oktay Tesisleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Club Brugge, Güncel

Kaynak: İHA

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