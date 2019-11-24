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Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında salı günü oynayacağı Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

24.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:03Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü

, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında salı günü oynayacağı Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda açma germe ve core stabilizasyon hareketleri ile başlandı ardından ise interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri sonrası tamamlandı.

Galatasaray, Club Brugge müsabakası öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00'de yaptıktan sonra maç için kampa girecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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