Galatasaray - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2019 – 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Haftasında Galatasaray - Club Brugge zorlu bir mücadele için karşı karşıya olacak. Muslera, Luyindama, Şener, Emre Akbaba, Andone ve Falcao dışında, Nzonzi sarı kart nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak. Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ve UEFA Şampiyonlar Ligi grupları haberimizde…
SAKATLIKLAR TAKIMI ZORLAYACAK
Şampiyonlar Ligi Galatasaray için zorlu geçiyor. Sarı kırmızılılar 4 maçta topladığı 1 puanla A Grubunda sonuncu sıradayken Brugge, 2 puanla 3. sırada bulunuyor. Kendi sahasında çıkacağı 5. maçında Galatasaray, Club Brugge ile mücadele edecek. Takım karşılaşmaya sakatlıklar nedeniyle Muslera, Luyindama, Şener, Emre Akbaba, Andone ve Falcao olmadan katılacak. Ayrıca sarı kart cezalısı Nzonzi de forma giyemeyecek.
GALATASARAY - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?
Eksik kadroyla çıkacağı Club Brugge karşılaşması, 26 Kasım Salı günü Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.
GALATASARAY - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 puanla son sıra bulunan sarı kırmızılıların en zorlu oyunu Club Brugge maçı, Salı akşamı beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.
GALATASARAY OLASI KADROSU
Yarın akşam oynanacak maçta Galatasaray'ın olası kadrosu, Muslera'nınson dakika karar değişikliği olursa şöyle: Muslera(Okan Kocuk), Marcao, Donk, Nagatomo, Mariano, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Babel, Adem Büyük ve Feghouli gibi görünüyor.
GALATASARAY - CLUB BRUGGE MAÇI HAKEMİ KİM?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı 5. maçında Belçika'nın Club Brugge ekibine karşı top koşturacak. Karşılaşmayı ise Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI
A Grubu
PSG – 12 Puan
Real Madrid – 7 Puan
Club Brugge – 3 Puan
Galatasaray – 1 Puan
B Grubu
Bayern Münih – 12 Puan
Tottenham – 7 Puan
Kızılyıldız – 3 Puan
Olympiakos -1 Puan
C Grubu
Manchester City – 10 Puan
Şahtar Donetsk – 5 Puan
Dinamo Zagreb – 5 Puan
Atalanta – 1 Puan
D Grubu
Juventus – 10 Puan
Atletico Madrid – 7 Puan
Lokomotiv Moskova – 3 Puan
Leverkusen – 3 Puan
E Grubu
Liverpool – 9 Puan
Napoli – 8 Puan
Salzburg – 4 Puan
Genk – 1 Puan
F Grubu
Barcelona – 8 Puan
Borussia Dortmund – 7 Puan
İnter – 4 Puan
Slavia Prag- 2 Puan
G Grubu
RB Leibzig – 9 Puan
Lyon – 7 Puan
Zenit – 4 Puan
Benfica – 3 Puan
H Grubu
Ajax – 7 Puan
Chelsea – 7 Puan
Valencia – 7 Puan
Lille – 1 Puan