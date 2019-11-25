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Galatasaray, Club Brugge maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında yarın Belçika'nın Club Brugge ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

25.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:32Galatasaray, Club Brugge maçına hazır
, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında yarın 'nın Club Brugge ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.
Sakatlığı geçen kaleci Fernando Muslera, idmanda takımdaki yerini aldı.
Tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı ve Ryan Babel ise antrenmana katılmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Spor

Kaynak: AA

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