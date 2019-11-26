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Galatasaray-Club Brugge maçında ilk gol geldi!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.55'te başlayan mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

26.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:07Galatasaray-Club Brugge maçında ilk gol geldi!

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan , A Grubu 5. hafta maçında 'nın Club Brugge takımını konuk ediyor. TT Stadı'ndaki karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetiyor. Saat 20.55'te başlayan mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Adem Büyük

CLUB BRUGGE: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Balanta, Vanaken, Rits, Bonaventure, Diatta, Openda




Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Sportradar, Spor

HABER YORUMLARI (9)
KSK Lİ MESUT:Paratörün şımarık açıklama larını hatırlayın. Yok müziği seviyorum. yok keyfini çıkarın. Yok hayallerim var falan. Rezilsaray. Hayaller ş.ligi kupası, gerçekler uefa ya kalabilirmiyiz, gülmeyin millet, paratörün ve conconların hayalleri var...
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BJK''LI:beşiktaşlı olarak. galatasarayımıza başarılar dilerim.
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SOS::D gsnin adını yabancı adla değiştirelim:D
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DOĞRUSU:BU AKŞAM ÇAYIM HAZIR LA. . BİR FENERLİ OLARAK BELÇİKALI VARSA OTURUK ÇAY İÇERUK LAA
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FATİH TERİM:Maç öncesi hakemle konuştum
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POLAT:Eskiden heyecan vardı oda kalmadı bari 3 puan alında ona sevinelim
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TATSIZ TUTSUZ:Aynen oyle ne tad bıraktılar ne tuz
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DOĞRUSU:BİR FENERBAÇELİ OLARAK , ÇAYIM HAZIR LAA. BELÇİKALI VARSA ÇAYA DAVETLİ LAA . HEHHE
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AAA:Bu kadroyla zor dostum zor
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