Haberler » Güncel » Galatasaray - Club Brugge maçını 34 bin 225 seyirci izledi - Haber

Galatasaray - Club Brugge maçını 34 bin 225 seyirci izledi

Galatasaray - Club Brugge maçını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 34 bin 225 biletli seyirci takip etti.

26.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:30Galatasaray - Club Brugge maçını 34 bin 225 seyirci izledi
- Club Brugge maçını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 34 bin 225 biletli seyirci takip etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray, sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele etti. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Türk Teleko Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 34 bin 225 biletli seyirci izledi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklerken, Brugge taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı.
(İHA)

Club Brugge, Galatasaray, Brugge, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:15 Erzincan'da "Denetim Seferberliği" gıda kontrolleri başladı
00:14 Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniliyor
00:14 Erzincan'da 500 Başlık Düve Üretim Merkezi inşaatı hızla devam ediyor
00:14 Rektör Coşkun, Bayburt Fen Lisesi öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi
00:12 Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur bekleniliyor
00:11 Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı
23:43 Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek
23:20 Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:30 Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık
22:17 Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
21:10 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! 20 ölü, 150'den fazla yaralı var
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
14:02 Külliye iddialarının odağındaki Muharrem İnce'den açıklama: Saray'a ekmek çıkmayacak
13:35 Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
09:49 Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, bir polis memurunu darp etti
27.11.2019 00:24:09