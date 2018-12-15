Galatasaray'da 3 Değişiklik

Galatasaray
, M. Başakşehir
maçında geçtiğimiz haftadaki Çaykur Rizespor
maçına göre 11'de 3 değişik yaptı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda M. Başakşehir ile karşılaşacak. Bu önemli mücadeleye sarı-kırmızılılar geçtiğimiz haftadaki Çaykur Rizespor maçına göre 3 değişiklikle yaptı. Cezalı futbolcuların geri dönmesiyle kadro kurmakta biraz rahatlayan Galatasaray, Başakşehir karşısında Muslera
, Mariano, Serdar Aziz
, Ozan Kabak
, Nagatomo, Fernando, Badou Ndiaye
, Henry Onyekuru
, Garry Rodrigues
, Sofiane Feghouli
ve Eren Derdiyok
11'i ile çıkacak.
Yedek kulübesinde ise İsmail, Maicon
, Ahmet, Selçuk
, Linnes, Ömer, Yunus, Celil ve Muğdat yer aldı. - İSTANBUL
Çaykur Rizespor,Başakşehir,Galatasaray
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:36