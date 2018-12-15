15 Aralık 2018, 18:36
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Galatasaray'da 3 Değişiklik

Galatasaray

Galatasaray, M. Başakşehir maçında geçtiğimiz haftadaki Çaykur Rizespor maçına göre 11'de 3 değişik yaptı.

Galatasaray, M. Başakşehir maçında geçtiğimiz haftadaki Çaykur Rizespor maçına göre 11'de 3 değişik yaptı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda M. Başakşehir ile karşılaşacak. Bu önemli mücadeleye sarı-kırmızılılar geçtiğimiz haftadaki Çaykur Rizespor maçına göre 3 değişiklikle yaptı. Cezalı futbolcuların geri dönmesiyle kadro kurmakta biraz rahatlayan Galatasaray, Başakşehir karşısında Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Garry Rodrigues, Sofiane Feghouli ve Eren Derdiyok 11'i ile çıkacak.

Yedek kulübesinde ise İsmail, Maicon, Ahmet, Selçuk, Linnes, Ömer, Yunus, Celil ve Muğdat yer aldı. - İSTANBUL Çaykur Rizespor,Başakşehir,Galatasaray
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:36



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