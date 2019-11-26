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Galatasaray'da 4 değişiklik

Sakat ve cezalı futbolcularının çokluğundan dolayı kadroda değişikliğe giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir müsabakasının 11'ine göre 4 farklı isme görev verdi.

26.11.2019 20:59 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:04Galatasaray'da 4 değişiklik
Sakat ve cezalı futbolcularının çokluğundan dolayı kadroda değişikliğe giden Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakasının 11'ine göre 4 farklı isme görev verdi. Yedeklerde ise 4 genç futbolcu yer aldı.

Son dönemde sakat futbolcuların çokluğundan dolayı kadro yapmakta zorlanan Galatasaray'ın Club Brugge maçına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusuydu. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Başakşehir müsabakasında göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Belindeki sakatlıktan dolayı Başakşehir karşısında kaleyi Okan Kocuk'a veren Muslera bu maçta 11'de yer aldı. Emre Taşdemir ile Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı da UEFA'ye verilen kadroda olmadığı için bu maçta olamayacak. Sarı-kırmızılılarda Rademel Falcao, Florin Andone, Luyindama, Ryan Babel ve Şener Özbayraklı'nın da sakatlıkları bulunuyor. Steven N'zonzi ile Yunus Akgün de kırmızı kart cezası olduğu için kadroda yok.

Terim, Brugge karşısında 11'de Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Ömer ve Adem Büyük'e görev verdi.

Yedeklerde ise zorunluluktan dolayı 4 genç isim yer aldı. Okan Kocuk, Selçuk İnan, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, Işık Kaan Arslan ve Emre Mor da yedek kulübesindeki isimler oldu. - İSTANBUL

Fatih Terim, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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