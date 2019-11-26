Haberler » Güncel » Galatasaray'da 4 değişiklik - Haber

Galatasaray'da 4 değişiklik

Sakat ve cezalı futbolcularının çokluğundan dolayı kadroda değişikliğe giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir müsabakasının 11'ine göre 4 farklı isme görev verdi.

26.11.2019 21:15 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:15Galatasaray'da 4 değişiklik
Sakat ve cezalı futbolcularının çokluğundan dolayı kadroda değişikliğe giden Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakasının 11'ine göre 4 farklı isme görev verdi. Yedeklerde ise 4 genç futbolcu yer aldı.
Son dönemde sakat futbolcuların çokluğundan dolayı kadro yapmakta zorlanan Galatasaray'ın Club Brugge maçına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusuydu. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Başakşehir müsabakasında göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Belindeki sakatlıktan dolayı Başakşehir karşısında kaleyi Okan Kocuk'a veren Muslera bu maçta 11'de yer aldı. Emre Taşdemir ile Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı da UEFA'ye verilen kadroda olmadığı için bu maçta olamayacak. Sarı-kırmızılılarda Rademel Falcao, Florin Andone, Luyindama, Ryan Babel ve Şener Özbayraklı'nın da sakatlıkları bulunuyor. Steven N'zonzi ile Yunus Akgün de kırmızı kart cezası olduğu için kadroda yok.
Terim, Brugge karşısında 11'de Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Ömer ve Adem Büyük'e görev verdi.
Yedeklerde ise zorunluluktan dolayı 4 genç isim yer aldı. Okan Kocuk, Selçuk İnan, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, Işık Kaan Arslan ve Emre Mor da yedek kulübesindeki isimler oldu.
(İHA)

Fatih Terim, Galatasaray, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:54 Cinsel istismarla suçlanan eski piskopos Zanchetta Arjantin'de
22:52 Kalın: "Kıbrıs meselesi çözülmediği zaman Doğu Akdeniz, oradaki doğal rezervler sorun olmaya devam...
22:52 Maltepe'de servis minibüsü devrildi
22:52 İzmir'de eşini baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
22:52 Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
22:30 Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık
22:17 Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
22:06 Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü
21:40 Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor
21:18 MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 22:54:33