Galatasaray hasretini sona erdirdi

Galatasaray, 4 maçlık galibiyet hasretini Alanyaspor karşısında bitirdi. Sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar bu müsabaka öncesinde son galibiyetini 9 Kasım'da Süper Lig'de Gaziantep FK'ye karşı almıştı.

Aslan, daha sonra çıktığı 4 müsabakada ise 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Cimbom, söz konusu maçlarda Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e ve Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a mağlup olurken, ligde Trabzonspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Club Brugge ile berabere kaldı.

6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Alanyaspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılıların ligde savunmadaki başarılı performansı devam etti. Alanyaspor müsabakasında da kalesini gole kapatan Aslan, bu sezon 6. kez gol yemedi.

Ligde geride kalan 14 haftasında kalesinde 12 gol gören Galatasaray en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Alanyaspor karşılaşmasında üst üste kritik pozisyonlarda kalesinde devleşerek galibiyetin de mimarı oldu.

5. KEZ PENALTI KAZANDI

Galatasaray, Alanyaspor maçı ile birlikte bu sezon 5. kez penaltı noktasına gitti. Sarı-kırmızılılar bu 5 penaltından 4'ünde golü buldu.

Aslan, Denizlispor maçında kaçırırken (Selçuk İnan), Kayserispor (Belhanda), Sivasspor (Florin Andone), Çaykur Rizespor (Ryan Babel) ve Alanyaspor (Belhanda) karşılaşmalarında penaltıyı gole çevirdi.

Galatasaray bu sezon ligde 15 kez fileleri havalandırdı.