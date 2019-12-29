Haberler » Spor » Galatasaray'da 6 günlük devre arası tatili başladı - Spor

Galatasaray'da 6 günlük devre arası tatili başladı

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 5-0 yenen Galatasaray'da devre arası tatili başladı.

29.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:44 Galatasaray'da 6 günlük devre arası tatili başladı
Süper Lig'in 17. haftasında 'u 5-0 yenen 'da devre arası tatili başladı.
Ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 27 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 6 gün izin yapacak.
Galatasaraylı futbolcular, ikinci yarı hazırlıkları için 4 Ocak Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar İstanbul'da sürdürecek. 10 Ocak'ta Antalya'ya gidecek Galatasaray, aynı gün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı takım, Antalya'daki ikinci hazırlık maçını 11 Ocak Cumartesi günü bir başka TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor ile oynayacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14-15 ya da 16 Ocak'ta oynayacağı Çaykur Rizespor maçından 1 gün önceye kadar Antalya'da hazırlıklarını sürdürecek ve sonrasında Rize'ye gidecek.

Antalyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:49   Tijana Boskovic, Sırbistan'da bu yıl da zirvede - Spor
11:49   Vedat Muriqi'nin Rize'ye dönüşü! iddaa'da öne çıkan tercih... - Spor
11:38   Tijana Boskovic'e büyük onur - Spor
11:32   Altınordu'nun ilk yarı performansı beklentileri karşılayamadı - Spor
11:30   Konya'da tekvando siyah kuşak ve dan terfi sınavları yapıldı - Spor
10:57   Fenerbahçe, Göztepeli Alpaslan Öztürk için görüşmelere başlıyor - Spor
10:33   Tümer Metin: Arda Turan'ı aradım, çok hevesli - Spor
09:00   Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu tepkisi! - Spor
00:11   Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı - Spor
23:14   Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Spor
29.12.2019 12:02:08