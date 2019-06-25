25.06.2019 09:58
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Galatasaray'da Aboubakar çılgınlığı! 7 milyon euroluk teklif

Galatasaray, kiralık olarak Beşiktaş'ta oynadığı dönem Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig gösterdiği performansla göz dolduran Aboubakar'ın peşine düştü.

Galatasaray 'da Vincent Aboubakar transferi harekatı.. Cim-Bom bir dönem Beşiktaş 'ta da kiralık olarak forma giyen Porto 'nun Kamerunlu forvetini transfer etmek için harekete geçti. Sarı-kımızılılar Portekiz ekibinden 27 yaşındaki golcü ismi transfer etmek için çalışma başlattı.

Milliyet 'te yer alan habere göre; Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan Aboubakar için Galatasaray 'ın 7 milyon euroluk (yaklaşık 47 milyon TL) bir teklif sunduğu öğrenildi. Porto'nun ise golcü oyuncunun bonservisi için ilk planda 12 milyon euro (80 milyon TL) istediği bildirildi.

PORTO'DA 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 11 maçta 589 dakika süre alan Aboubakar, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim 'le yazlığında buluşan Müfit Erkasap da Aboubakar ismini doğruladı. Erkasap Radyospor'a yaptığı açıklamada" Galatasaray 'ın ilgilendiği isimlerden birisi Vincent Aboubakar. Fatih Hoca oyuncuyu çok beğeniyor, transferini istiyor"diye konuştu.

Galatasaray'da Aboubakar çılgınlığı! 7 milyon euroluk teklif
Vincent Aboubakar , Porto , Beşiktaş , Galatasaray , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(3)
YAZIK:adam geçen sene sakattı, madem diagneyi ne diye satacaksınız, paralar kendinizin olsa çok incelersiniz, haram zıkkım olur
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ÇÖP ABUBAKAR:galatasaray da galiba adam gibi bir ekip yok transfer çalışmaları yapacak. nerde bir çöp var gidip onu almaya çalışıyorlar yok böyle birşey.
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ADINIZI YAZIN:Diagne 2 vakası olmasın
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