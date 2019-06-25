Galatasaray'da Aboubakar çılgınlığı! 7 milyon euroluk teklif

Galatasaray 'da Vincent Aboubakar transferi harekatı.. Cim-Bom bir dönem Beşiktaş 'ta da kiralık olarak forma giyen Porto 'nun Kamerunlu forvetini transfer etmek için harekete geçti. Sarı-kımızılılar Portekiz ekibinden 27 yaşındaki golcü ismi transfer etmek için çalışma başlattı.

Milliyet 'te yer alan habere göre; Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan Aboubakar için Galatasaray 'ın 7 milyon euroluk (yaklaşık 47 milyon TL) bir teklif sunduğu öğrenildi. Porto'nun ise golcü oyuncunun bonservisi için ilk planda 12 milyon euro (80 milyon TL) istediği bildirildi.

PORTO'DA 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 11 maçta 589 dakika süre alan Aboubakar, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim 'le yazlığında buluşan Müfit Erkasap da Aboubakar ismini doğruladı. Erkasap Radyospor'a yaptığı açıklamada" Galatasaray 'ın ilgilendiği isimlerden birisi Vincent Aboubakar. Fatih Hoca oyuncuyu çok beğeniyor, transferini istiyor"diye konuştu.