Galatasaray'da Andone Alanyaspor maçı kadrosunda

Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı kırmızılılarda sakatlığı geçen golcü Florin Andone uzun bir aradan sonra maç kadrosuna alındı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Alanyaspor karşılaşması için bugün saat 16.00'da uçakla Alanya'ya hareket edecek olan sarı kırmızılılar, yarın saat 20.30'da başlayacak mücadele için kampa girecek.

ANDONE KADRODA

Bu arada, Galatasaray'ın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki Rumen golcü Andone'nin de yer aldığı kadro şöyle:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina."