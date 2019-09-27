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Galatasaray'da Andone dev derbiyi tribünde takip edecek!

Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, derbi maçta tribüne çıkacak. Hafta içinde takımdan ayrı çalışan Radamel Falcao ise dev maçta sarı-kırmızılı takımın en büyük kozu olacak.

27.09.2019 19:50

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sol bekte Ömer'e yer verip Nagatomo'yu kadroya almayacağı iddia edilmişti. Ancak taktik antrenmanlarda bu durumun tam tersi ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının, geri dörtlüyü Mariano-Marcao-Luyindama ve Nagatomo'dan oluşturacağı ifade edildi.

RYAN BABEL KOZU

Akşam'da yer alan habere göre; derbide Japon sol bek 11'de yer alacak. Falcao da ileri uçta bulunacak. Rumen golcü Florin Andone, tribüne çıkacak. Fatih Terim, forvet eksikliği yaşanması durumunda santrfor özellikleri taşıyan Babel'i bu bölgede kullanmayı düşünüyor.

Galatasaray'da Andone dev derbiyi tribünde takip edecek!

Fatih Terim, Falcao, Babel, Spor

YORUMLAR(2)
.:NİYE TRİBÜNE ÇIKIYOR BEN ONU ANLAMADIM .
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EZELİ ŞAMPİYON:Forvet yok diye birtarafını yırtarlar. oluncada Tribüne gönderirler. ?!?!?
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