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Galatasaray'da Andone şoku!

Galatasaray'a Gaziantep'i 2-0 yendikleri maçta sakatlık yaşayan Andone'dan kötü haber... Sarı kırmızılı ekipten Andone için yapılan açıklamada, "Sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

11.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:50

'a Andone'dan kötü geldi. Yıldız oyuncu için kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Oyuncunun uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama:

" FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone'nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir."ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaray'da Andone şoku!

Galatasaray, Gaziantep, Spor


HABER YORUMLARI (3)
YAZIK:ne kadar sakat futbolcu varsa topladınız
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BY ENES:Cenabet 6saray
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ADINIZI YAZIN:dedim yoksa falcao iyileşmeden tekrar mı sakatlandı :)
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