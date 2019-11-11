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Galatasaray'da Andone şoku

Galatasaray, Gaziantep FK maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında tama yakın yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar meydana geldiğini açıkladı.

11.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:00Galatasaray'da Andone şoku
, FK maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında tama yakın yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar meydana geldiğini açıkladı.
Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan alınan Andone'nin sağlık durumuna ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone'nin, yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
(İHA)

Galatasaray, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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