Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık
Cumartesi günü Antalyaspor
'u konuk edecek Galatasaray
, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde, salonda core stabilizasyon hareketleri yapıldı.
Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve interval koşuların ardından, dayanıklılık idmanı gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Jean Michael Seri, antrenmanın tamamında takımla birlikte, Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina ise özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.