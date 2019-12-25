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Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü sahasında yapacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

25.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:58 Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü sahasında yapacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, daha sonra gruplar halinde dar alanda 5'e 2 pas oyunu oynadı. İdmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ve kariyerine Almanya'nın Schalke 04 ekibinde devam eden milli futbolcu Ozan Kabak, antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim ve eski takım arkadaşlarına başarı diledi.
Sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, takımdan ayrı özel program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Antalyaspor, Galatasaray, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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