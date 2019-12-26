Haberler » Spor » Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - Spor

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

26.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:42 Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 17. haftasında 28 Cumartesi günü 'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ana bölümünde taktik oyun oynanan idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina'nın, antrenmanda takımla çalıştığı kaydedildi.
Öte yandan, antrenmandan önce Sofiane Feghouli'nin 30. yaş gününün kutlandığı belirtildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Antalyaspor, Galatasaray, Aralık, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:20   Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç: "Büyük hedefe ulaşmak istiyoruz" - Spor
16:20   Keçiörengücü'nde Akhisarspor maçının hazırlıkları sürüyor - Spor
16:18   N'Sakala Beşiktaş'a yakın - Spor
16:17   Fernandinho'dan Burnley'e Harika Gol - Spor
16:17   Mandzukic'in Şampiyonlar Ligi Finali'ndeki Harika Golü - Spor
15:41   Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı - Spor
15:17   Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi - Spor
14:21   Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi - Spor
13:56   Premier Lig'in 4 büyük ekibi Çağlar Söyüncü'yü istiyor - Spor
12:38   İstikbal Mobilya Kayserispor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı - Spor
26.12.2019 16:29:03