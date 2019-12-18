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Galatasaray'da aralık ayı divanı sona erdi

Galatasaray aralık ayı divan kurulu toplantısı tamamlanırken, Başkan Mustafa Cengiz divana katılmadı.

18.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:20Galatasaray'da aralık ayı divanı sona erdi
aralık ayı divan kurulu toplantısı tamamlanırken, Başkan Mustafa Cengiz divana katılmadı.

Ali Sami Yen Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen sarı-kırmızılıların aralık ayı divan kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı geçtiğimiz hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki Paris Saint-Germain maçı nedeniyle 1 hafta sonra gerçekleşti.

Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz yer almadı. Cengiz, Galatasaray Lisesi'nde yapılan kasım ayı divan toplantısında da yer almamıştı. Yönetimi İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal ve yöneticilerden Mahmut Recevik ile Dilek Kutlu temsil etti. Divana eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren ve Dursun Özbek de katıldı. Özbek kendine gelen eleştirilerine kısa bir açıklama yaptı.

Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, genel kurul üyesi Zafer Şener'i divan kurulu üyesi olmamasından dolayı ve düzeni bozduğu için salonunun dışına gönderdi.

Öte yandan Kaan Kançal, sağlık sorunlarından dolayı divan toplantısından erken ayrıldı. - İSTANBUL

Paris Saint Germain, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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