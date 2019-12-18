Galatasaray'da aralık ayı olağan divan toplantısı başladı

Galatasaray Kulübü Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda başladı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısına kulübün eski başkanlardan Alp Yalman, Dursun Özbek, Faruk Süren ve divan üyeleri katıldı.

Toplantıda sarı-kırmızılı kulübün mevcut yönetiminden ise Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Mahmut Recevik, Kaan Kancal ve Dilek Kutlu yer aldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında yaşanan tartışma nedeniyle divana tepkili olduğu için kasım ayında Galatasaray Lisesi'nde yapılan divan toplantısına katılmadığı gibi bu divan toplantısına da katılım göstermedi.

Saygı duruşu ve ?İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan olağan divan toplantısının gündem maddeleri ise şöyle:

1. Kasım ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

3. Riva, Florya ve Kemerburgaz projelerinde son durum,

4. Kulüp ve Bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ile özet yönetsel­ sportif faaliyet raporlarının Yönetim Kurulunca sunulması,

5. Kulüp ve Bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ve özet yönetsel­ sportif faaliyet raporlarıyla ilgili olarak, Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri,

6. Gündemin 4. ve 5. maddesinde ele alınan raporlarla ilgili genel görüşme,

7. Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,

8. Kapanış.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Divan toplantısından detaylar

- İstanbul