Galatasaray'da Arda krizi! Terim ile Cengiz arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Dün Arda Turan hakkında yaptığı açıklamalarla transfer iddialarına son noktayı koyan Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in arasında soğuk rüzgarların estiği belirtildi. Galatasaray-Başakşehir maçından önce Fatih Terim'in elini öpen ve hocasını bir hayli şaşırtan Arda Turan'ın daha sonra 'bedavaya oynarım' ifadeleri büyük dikkat çekerken, Terim'in son olarak 'Arda kariyerini Galatasaray'da sonlandırmalıdır' sözleri ise camiaya açık bir mesaj olarak gitti.

"BAŞKAN BENİM, SON KARARI BEN VERİRİM"

Akşam'ın haberine göre tecrübeli futbolcuyu takımında görmek istediğini resmen belirten Fatih Terim'in bu isteğini boşa çıkaran Mustafa Cengiz'in "Başkan benim, son kararı ben veririm" tarzı ikili arasında iplerin gerilmesine sebep olurken, yaşanan gelişmeler Arda Turan dosyasının 31 Ocak'a kadar kapanmayacağını gösterdi.

ARDA BEDAVA OYNAMAYA HAZIR

Menajeri Ahmet Bulut aracılığıyla Galatasaray yönetimine 'Parasız oynamaya hazırım' teklifinde bulunan Arda Turan'ın Abdurrahim Albayrak'la sürekli görüşme halinde olduğu kaydedilirken, geleceğe yatırım yapmak için genç futbolcuları transfer etmeye sıcak bakan Mustafa Cengiz'in Albayrak tarafından ikna edileceği bildirildi.