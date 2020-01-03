Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!

Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.

"ARDA TURAN'A İLGİMİZ YOK"

Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

FATİH TERİM, ARDA TURAN İÇİN NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Arda'nın vermesi gerekenler var futbola. Arda iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar. Bana göre futbolu burada bırakmalıdır, eğer biri hak edecekse bu Arda'dır" demişti.