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Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti ve geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.

03.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:46

Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından Demirören Ajansı'na açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.

"ARDA TURAN'A İLGİMİZ YOK"

Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

FATİH TERİM, ARDA TURAN İÇİN NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Arda'nın vermesi gerekenler var futbola. Arda iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar. Bana göre futbolu burada bırakmalıdır, eğer biri hak edecekse bu Arda'dır" demişti.

Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!

Mustafa Cengiz, Arda Turan, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (11)
BENCE: imparatore kızabilir soğuk su gerekebilir şaka bi tarafa bence başkan haklı doğrusunu yaptı. imparatorede kızarsa kızsın
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BUĞRA: Fatih Terimin Elini Öptüyle Kaldı , Kazanan Fatih Terim
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CABBAR: BAŞKAN HELAL OLSUN İLK DEFA DOĞRU BİR İŞ YAPTIN
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HAKO7: cengiz ilk defa terimin istemediğini yaptı heralde, doğru karar arda gs ye ne katkı verecek ki, arda başakşehirde bile top oynayamıyorsa gs de oynama ihtimali daha düşük olur
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FRANKFURT: Sayın başkanım bizim bu el öpmelerimiz ne olacak buşunamı hocanın elini öptüm
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MARDA MURAN: Helal olsun başkanım takımdaki en akli selim birisi olarak çok doğru karar
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ADINIZI YAZIN: helal sana büyük bşk. Genç ve gelecek vaddeden futbolcu istiyoruz
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HELAL: helal doğru karar ardanın bu durumda alınması yanlış olurdu bence bide belhanda küfürbazını yollarsa iyi olur kısaca cimboma yakışmayanları yollayın gitsin
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DOĞRU SÖZE NE DENİR: Başkana katılmayan var mı ? Bu sakallı çocuk, silahını da alsın yanına. Anadolu da bir alt lig takımına gitsin. Tatil günlerinde ava çıkar. .
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LİCELİ: helal sana başkan
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