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Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak

Süper Lig'e verilen arada kulüpler transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Takımlar yüksek ücret alan oyunculardan anlayış beklerken Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Maaş yükünü hafifletmek isteyen sarı-kırmızılılarda, boş sözleşmeye imza atmaya hazır olan Arda Turan yine gündeme geldi.

03.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:55

Süper lig'de yüksek bütçeli kadrolara sahip birçok kulüp bulunurken, Galatasaray 'ın da maaş yükü 40 milyon euronun üzerinde. Şimdiden önümüzdeki dönemin planlamasını yapmak durumunda olan sarı-kırmızılılar, yüksek ücret alan oyunculardan da bu süreçte anlayış bekleyecek.

Galatasaray'da Falcao 5, Feghouli 3.85, Muslera 3.5, Belhanda 3.3 milyon euro gibi maaşlara oynarken kiralık isimlerden Andone, Lemina ile Seri de 2 milyon euroyu aşkın maaşlarıyla dikkat çekiyor.

YERLİ İSİMLER GÜNDEME GELDİ

Futbolcularla yeniden masaya oturmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim bazı sözleşmeleri revize etmeyi hedefliyor. Bu süreçte transfer politikası da ekonomik şartlara göre planlanacak ve Cimbom uygun maaş ödenebilinecek oyunculara yönelecek.

Bu noktada yerli isimler ön plana çıkarken, Galatasaray'ın radarında Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç'ın yanı sıra Nazım Sangare ile Oğulcan Çağlayan da bulunuyor.

ARDA TURAN TRANSFERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan Arda Turan seçeneği de yeniden doğdu. Devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in tüm ısrarlarına rağmen alınmayan Galatasaray eski kaptanının boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu ve bunu yönetime ilettiği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin konuyu yeniden değerlendirecek ve yeni sezon başlamadan nihai kararını verecek.

Galatasaray’da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak

Spor Manşet

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