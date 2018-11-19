Galatasaray'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü sahasında Atiker Konyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda dayanıklılık oyunu oynandığı bildirildi.
Sakatlığı geçen Fernando Reges
'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı. Eren Derdiyok
ve Yuto Nagatomo
'nun antrenörler eşliğinde sahada adaptasyon çalışmaları yaptığı belirtildi.
A Milli Takım'ın İsveç
ile oynadığı maç öncesinde kasığında zorlanma hisseden Serdar Aziz
'in tedavisine başlandığı, oyuncunun durumunun perşembe günü yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Konyaspor,Galatasaray
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:50