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Galatasaray'da atılan 1 golün maliyeti 41 milyon TL

Galatasaray bu sezon çıktığı 10 resmi maçta sadece 7 gol atabildi. Sarı kırmızılı ekip futbolculara bonuslar hariç 287 milyon TL maaş ödüyor. Rakamlara vurulduğu zaman Galatasaray'ın attığı 1 golün maliyeti ise 41 milyon TL oldu.

08.10.2019 09:49

Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da alınan sonuçlar sonrası büyük üzüntü yaşanıyor.

Sezon başında önemli transferlere imza atan Sarı-Kırmızılılar oldukça fazla bir mali yükün altına girerken, futbolculara bonuslar hariç 287 milyon lira maaş ödeniyor. Buna karşın Galatasaray 10 resmi maçta ağlara sadece 7 gol bırakabildi.

Böylece sarı kırmızılılar'ın 1 golünün maliyeti 41 milyon lira oldu. Transferi çok büyük ses getiren ve 5 milyon euro garanti ücret ödenen Falcao 4 resmi maçta 1 golde kaldı. İmza parası ile birlikte bu sezon 4.5 milyon euro kazanan Babel 2 gol atabildi. Yüksek maaş alan diğer isimlerinden Feghouli de takıma gol katkısı veremedi.

4 MAÇA ÇIKTI 1 GOL ATABİLDİ

Yılın en flaş transferi olan Radamel Falcao Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıktı. Sadece Kasımpaşa maçında ağları havalandırabilen Kolombiyalı forvet beklentileri karşılaşamadı. Transfer sürecinin uzaması nedeniyle Monaco ile idmana çıkamayan Falcao henüz fizik olarak hazır değil.

Galatasaray'da atılan 1 golün maliyeti 41 milyon TL

Galatasaray, Falcao, Spor

YORUMLAR(17)
ALİ:ahmak seyirci var oldukça bunlar daha çok para kazanacak
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ALİ AGA:Aman gol atmayın batacak takım o zaman
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BENCE:Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınFeghuolı nin yerine, Emre -Belhanda nın yerine Adem, Nagatomo nun yerine , Ömer Bayram , Mariano nun yerine Şener olursa bu takım akıcı ve akıncı bir futbol oynar, Yoksa bu adamların ileriye top taşıdığı yok. Beni hayrete düşüren Fatih Terim in bunlara bu kadar musamaha göstermesi.
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FENERLİBAHÇELİ34:Fenerden diğer büyüklere giden hangi futbolcu (Gökhan, Caner) randıman verdi ki. Hakikaten Şenere mi güveniyorsunuz.
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ADINIZI YAZINBENCE:Geçen yıl sezon ortasında da yazdım. Bu kuzey afrikalılar bizim kafada lar işlerine gelince oynarlar, Belhanda, Feghoulı ve Muslera geçen sezon çok puan kaybettirdi, sonra Muslera formunu buldu, Feghouli de birkaç gol atınca şampiyon yaptırdılar dedik, Başakşehir de ikram da bulundu tabi ki, Bu adamlara dikkat edin maç esnasında attıkları pasların ? birbirlerine, bizde böyle olunca iyi futbol oynadıklarını sanıyoruz. Futbol her aldığın topta kendi etrafında dönüp takımın hızını kesmek değil
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URT:D:enayi galatsaray :D
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MEMLEKETİM:Cakma imparatorun ve yardimcilarinin maasinida kattinizmi?
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ANTİTS:Çakma imparatorun ve galatasarayın iyi günleri bunlar. İnsanlara ağızlarıyla gülmeyi unutturdular.
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MERT:ÇAKMA İMPARATOR''UN İYİ GÜNLERİ DEDİĞİN ADAM SON İKİ SEZONDA KAÇ KUPA ALMIŞ BİRDE KENDİ ALDIKLARINIZI TOPLA ÇIKAR ONDAN SONRA BU YAZIYI YAZ.
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TFFB TFFBJK:Ne alaka arkadaş. Her şeyin bedeli var. 11 kişinin işini mi yapacak. Adam yıldız. Gs nin marka değerini yükseltti. Bunun da bir bedeli var.
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